В Госдуме предложили принять меры против навязывания платных услуг в медцентрах

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко из-за навязывания пациентам лишних услуг в платных медцентрах. Документ появился в распоряжении 360.ru.

«Прошу вас дать поручение рассмотреть предложение о создании правового механизма, направленного на борьбу с навязыванием платных услуг в сфере медицинского обслуживания», — говорится в письме.

Нилов подчеркнул, что готов инициировать необходимые поправки в законодательство, которые защитят права врачей и пациентов.

Депутат напомнил, что в коммерческих медцентрах зарплата зависит от выполнения показателей эффективности (KPI), основанных на стоимости проданных услуг.

«Такой подход к оказанию платной медицинской помощи самым негативным образом сказывается как на качестве медобслуживания, так и на общем уровне доверия к системе здравоохранения в целом», — резюмировал глава комитета.

В начале октября Нилов выступил с инициативой выдавать бедным россиянам сертификаты на продукты.