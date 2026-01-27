Госдума одобрила проект о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому операторы мобильной связи будут обязаны приостанавливать услуги по требованию Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Кроме того, в таких случаях операторов не станут наказывать за ненадлежащее качество услуг. Проект, предложенный правительством, внесли в Госдуму в ноябре.

Ранее в России запустили временное ограничение на работу сим-карт, если человек возвращается из-за границы. Эта мера необходима для защиты от наведения дронов. Период охлаждения длится 24 часа. Разблокировать карту можно и досрочно, позвонив в кол-центр и подтвердив личность или войдя по ссылке через капчу от оператора.