Госдума избрала Абрамченко вице-спикером

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении Виктории Абрамченко вице-спикером. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Ранее Абрамченко занимала пост вице-премьера, но после инаугурации президента в мае не вошла в состав обновленного правительства Мишустина.
Кроме того, парламентарии проголосовали за назначение бывших министров Николая Шульгинова и Олега Матыцина главами комитетов по энергетике и физкультуре и спорту соответственно. Ольга Казакова возглавит комитет по культуре, а Ирина Белых — по просвещению.
О том, что бывшие министры отправятся в Госдуму по одномандатным округам, стало известно в конце мая. Все они боролись за вакантные мандаты и выиграли выборы в Единый день голосования.
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