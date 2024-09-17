Госдума избрала Абрамченко вице-спикером

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о назначении Виктории Абрамченко вице-спикером. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Ранее Абрамченко занимала пост вице-премьера, но после инаугурации президента в мае не вошла в состав обновленного правительства Мишустина.

Кроме того, парламентарии проголосовали за назначение бывших министров Николая Шульгинова и Олега Матыцина главами комитетов по энергетике и физкультуре и спорту соответственно. Ольга Казакова возглавит комитет по культуре, а Ирина Белых — по просвещению.

О том, что бывшие министры отправятся в Госдуму по одномандатным округам, стало известно в конце мая. Все они боролись за вакантные мандаты и выиграли выборы в Единый день голосования.