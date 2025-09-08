Путин внес в ГД проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Текст законопроекта опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Россия подписала документ 28 февраля 1996 года в Страсбурге.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней», — говорится в тексте документа.

Ранее в Сети появились слухи, что в России после выхода из Европейской конвенции якобы узаконят издевательства над людьми.

Однако они оказались фейковыми, разобрался 360.ru. Правовой статус личности и защита от пыток в России останутся неизменными и после денонсации указанного международного договора.