Горсовет Орска принял отставку мэра Козупицы

Городской совет Орска, в котором произошло наводнение из-за прорыва дамбы, принял отставку мэра Василия Козупицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Депутаты приняли решение на 52-м очередном заседании горсовета.

«По решению депутатского корпуса временно исполняющим обязанности главы города назначен Артем Воробьев, победитель конкурса „Лидеры России“», — отметили в мэрии.

С 2020 года Воробьев работает замглавы города и руководит аппаратом администрации Орска. Он будет исполнять обязанности градоначальника до октября 2024 года.

Козупица подал прошение об отставке 5 июля. В разгар половодья жители затопленного города создали петицию с требованием уволить мэра.