Глава пережившего наводнение Орска Козупица ушел в отставку

Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу

пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области/Telegram

Мэр Орска Василий Козупица подал прошение об отставке. В пятницу на рабочей встрече с чиновником глава Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил его обращение, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Теперь Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов. Его рассмотрят на ближайшем заседании 10 июля.

«Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска», — добавили в пресс-службе.

В разгар половодья этой весной жители затопленного города создали петицию с требованием уволить Козупицу. Мэр незадолго до наводнения уверял, что проверил дамбу и говорил, что угрозы подтопления нет.

Позже Козупица угодил в еще один скандал из-за гуляющего по Сети видео о его сыне, который живет с семьей в в Саудовской Аравии. Тогда чиновник заявил, что не скрывал этого факта, и отметил, что в этой стране жизнь «тоже не мед: там очень жарко».

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