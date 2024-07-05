Глава пережившего наводнение Орска Козупица ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица подал прошение об отставке. В пятницу на рабочей встрече с чиновником глава Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил его обращение, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Теперь Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов. Его рассмотрят на ближайшем заседании 10 июля.

«Также депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска», — добавили в пресс-службе.

В разгар половодья этой весной жители затопленного города создали петицию с требованием уволить Козупицу. Мэр незадолго до наводнения уверял, что проверил дамбу и говорил, что угрозы подтопления нет.

Позже Козупица угодил в еще один скандал из-за гуляющего по Сети видео о его сыне, который живет с семьей в в Саудовской Аравии. Тогда чиновник заявил, что не скрывал этого факта, и отметил, что в этой стране жизнь «тоже не мед: там очень жарко».