Голикова заявила, что работа по продвижению многодетности продолжится

В России продолжат системно поддерживать многодетные семьи до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!».

«Продолжаем системную работу по продвижению многодетности как основной и новой общественной нормы и постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости», — процитировал ее ТАСС.

Она также отметила, что в России с 2019 года число многодетных семей увеличилось в полтора раза. Сегодня их почти 2,9 миллиона. Голикова уточнила, что в этих семьях воспитываются почти 9,5 миллиона детей.

С 22 мая 2026 года в России начнут действовать изменения в федеральном законе. Многодетные семьи смогут получать ежемесячное пособие, даже если их доход превысит средний уровень. Эти изменения также затронут инвалидов и ветеранов.