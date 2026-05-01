Пособия под защитой: какие новые нормы о выплатах многодетным вступят в силу в мае-2026

С 22 мая 2026 года в России вступят в силу нормы федерального закона, которые позволят многодетным семьям сохранять ежемесячное пособие даже при превышении среднедушевого дохода. Нововведения также коснутся инвалидов и ветеранов. На кого еще распространятся нормы, разобрался 360.ru.

Выплаты многодетным с 22 мая

Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая, сообщил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

«Двадцать второго мая вступят в силу нормы Федерального закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ, которые позволят большему числу многодетных семей получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. <… > Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка», — сказал Игошин.

В декабре 2025 года в программе «Итоги года»  президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном росте их доходов выше порога нуждаемости. Норма, вступающая в силу в мае, коснется более 231 тысячи детей.

Важно, что в случае, если какие-то многодетные семьи с 1 января 2026 года уже получили отказ в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, эти решения будут пересмотрены в беззаявительном порядке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этом контексте подчеркнул, что в России должно становиться как можно больше семей с детьми.

«От этого зависит будущее нашей страны», — добавил он.

В России многодетным семьям с тремя и более детьми предоставляются следующие меры поддержки:

Статус многодетной семьи в России теперь устанавливается бессрочно на федеральном уровне.

Важные нюансы:

Также с 22 мая 2026 года меняются правила назначения и продления единого пособия для мигрантов. Получить выплату смогут нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет при условии наличия гражданства России и проживания в стране в этом статусе не менее пяти лет.

Исключение — те, кто получил гражданство по рождению, признанию или приему, а также участники программы переселения соотечественников, бойцы СВО, ветераны боевых действий и члены их семей.

Выплаты инвалидам и ветеранам

Игошин отметил, что с 6 мая вступит в силу закон о защите от взыскания выплат инвалидам и ветеранам.

«Это позволит исключить ситуации, когда судебные приставы в счет долга списывали со счета человека деньги, поступившие ему от государства на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата, оплату проезда сопровождающего или на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников», — подчеркнул Игошин.

Взыскание не будет распространятся на компенсации за технические средства реабилитации и услуги, приобретенные инвалидами самостоятельно до 1 января 2025 года.

К таким выплатам относятся:

Поддержка участников СВО и их близких

Новые меры начнут действовать и в отношении участников спецоперации и их близких. Речь идет в том числе о бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии.

Вдовам или вдовцам участников СВО, не вступившим в новый брак, с 25 апреля предоставляют квоты по программам бакалавриата и специалитета при поступлении в вузы.

Другие изменения в мае 2026 года

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат разовую выплату 10 тысяч рублей к 9 Мая. Деньги перечислят автоматически вместе с пенсией за апрель или май.

Пересмотрят ежемесячные доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Корректировку проводят четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплату получат те, кто имеет необходимый стаж (не менее 25 лет для мужчин-летчиков и 20 лет для женщин, не менее 25 лет для работников угольной промышленности). Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд.

С 1 мая 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается для двух категорий граждан:

Размер фиксированной выплаты после удвоения — около 19,2 тысячи рублей. Перерасчет происходит автоматически, заявление подавать не нужно. Если человек уже получал удвоенную выплату (например, как инвалид I группы), повторного увеличения при достижении 80 лет не будет.

С 1 мая 2026 года вводятся новые тарифы в СБП. Переводы между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц и самому себе до 30 миллионов рублей в месяц остаются бесплатными. Комиссия вводится за операции с бизнесом (оплата по QR-коду, выплаты зарплат и гонораров через СБП), а также за трансграничные переводы.

С 28 мая 2026 года Банк России получит доступ к федеральному регистру сведений о населении для проверки данных и кредитных историй. Это необходимо для поддержания актуальности информации о лицах, подлежащих идентификации, и проверки сведений, составляющих титульные части кредитных историй.

С 1 мая налоговая спишет людям долги, не превышающие 500 рублей:

Также должны списать долг по пеням и штрафам, по которому истек срок взыскания, если его сумма на 1 мая 2026 не превышает 10 тысяч рублей.

