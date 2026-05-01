Пособия под защитой: какие новые нормы о выплатах многодетным вступят в силу в мае-2026

С 22 мая 2026 года в России вступят в силу нормы федерального закона, которые позволят многодетным семьям сохранять ежемесячное пособие даже при превышении среднедушевого дохода. Нововведения также коснутся инвалидов и ветеранов. На кого еще распространятся нормы, разобрался 360.ru.

Выплаты многодетным с 22 мая Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая, сообщил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. «Двадцать второго мая вступят в силу нормы Федерального закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ, которые позволят большему числу многодетных семей получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. <… > Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка», — сказал Игошин.

В декабре 2025 года в программе «Итоги года» президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном росте их доходов выше порога нуждаемости. Норма, вступающая в силу в мае, коснется более 231 тысячи детей.

Важно, что в случае, если какие-то многодетные семьи с 1 января 2026 года уже получили отказ в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, эти решения будут пересмотрены в беззаявительном порядке. Игорь Игошин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этом контексте подчеркнул, что в России должно становиться как можно больше семей с детьми. «От этого зависит будущее нашей страны», — добавил он.

Интересно В России многодетным семьям с тремя и более детьми предоставляются следующие меры поддержки: выплата на погашение ипотеки: до 450 000 рублей на погашение основного долга или процентов;

материнский капитал: выплачивается на первого, второго и последующих детей;

единое пособие: ежемесячная выплата на детей до 17 лет (зависит от дохода семьи);

налоговые льготы: увеличенный стандартный налоговый вычет и освобождение от налога на имущество (частично);

досрочная пенсия: матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых и более — в 50 лет;

льготы на ЖКУ: скидка на оплату коммунальных услуг (не менее 30%);

земельные участки: право на бесплатное получение участка или денежную компенсацию (зависит от региона);

региональные меры: бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школах, помощь в покупке школьной формы и бесплатное посещение музеев. Статус многодетной семьи в России теперь устанавливается бессрочно на федеральном уровне.

Важные нюансы: новое правило применяется, если превышение дохода стало причиной отказа в назначении пособия;

социальный фонд автоматически пересмотрит отказы, вынесенные с 1 января 2026 года, которые подпадают под новые нормы. Семьям не нужно подавать повторное заявление — о решении уведомят через портал «Госуслуги»;

продлить пособие можно в последний месяц текущего периода выплат или в течение трех месяцев после его окончания через центры «Мои Документы» или портал Госуслуг. Также с 22 мая 2026 года меняются правила назначения и продления единого пособия для мигрантов. Получить выплату смогут нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет при условии наличия гражданства России и проживания в стране в этом статусе не менее пяти лет. Исключение — те, кто получил гражданство по рождению, признанию или приему, а также участники программы переселения соотечественников, бойцы СВО, ветераны боевых действий и члены их семей.

Выплаты инвалидам и ветеранам Игошин отметил, что с 6 мая вступит в силу закон о защите от взыскания выплат инвалидам и ветеранам. «Это позволит исключить ситуации, когда судебные приставы в счет долга списывали со счета человека деньги, поступившие ему от государства на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата, оплату проезда сопровождающего или на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников», — подчеркнул Игошин. Взыскание не будет распространятся на компенсации за технические средства реабилитации и услуги, приобретенные инвалидами самостоятельно до 1 января 2025 года.

К таким выплатам относятся: компенсация за самостоятельно приобретенные инвалидом до 1 января 2025 года протезы (кроме зубных), протезно-ортопедические изделия и соответствующие услуги, оплаченные им за собственный счет;

компенсация расходов инвалида, ветерана, сопровождающего лица на оплату проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление на получение или изготовление технического средства реабилитации;

ежегодная денежная компенсация инвалиду расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника;

компенсации расходов на оплату проезда для получения собаки-проводника к месту нахождения организации, в которую выдано направление.

Поддержка участников СВО и их близких Новые меры начнут действовать и в отношении участников спецоперации и их близких. Речь идет в том числе о бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии. Вдовам или вдовцам участников СВО, не вступившим в новый брак, с 25 апреля предоставляют квоты по программам бакалавриата и специалитета при поступлении в вузы.

Другие изменения в мае 2026 года Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат разовую выплату 10 тысяч рублей к 9 Мая. Деньги перечислят автоматически вместе с пенсией за апрель или май. Пересмотрят ежемесячные доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Корректировку проводят четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплату получат те, кто имеет необходимый стаж (не менее 25 лет для мужчин-летчиков и 20 лет для женщин, не менее 25 лет для работников угольной промышленности). Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд.

С 1 мая 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается для двух категорий граждан: тем, кому в апреле 2026 года исполнилось 80 лет;

тем, кому в апреле 2026 года впервые присвоили I группу инвалидности. Размер фиксированной выплаты после удвоения — около 19,2 тысячи рублей. Перерасчет происходит автоматически, заявление подавать не нужно. Если человек уже получал удвоенную выплату (например, как инвалид I группы), повторного увеличения при достижении 80 лет не будет.

С 1 мая 2026 года вводятся новые тарифы в СБП. Переводы между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц и самому себе до 30 миллионов рублей в месяц остаются бесплатными. Комиссия вводится за операции с бизнесом (оплата по QR-коду, выплаты зарплат и гонораров через СБП), а также за трансграничные переводы. С 28 мая 2026 года Банк России получит доступ к федеральному регистру сведений о населении для проверки данных и кредитных историй. Это необходимо для поддержания актуальности информации о лицах, подлежащих идентификации, и проверки сведений, составляющих титульные части кредитных историй. С 1 мая налоговая спишет людям долги, не превышающие 500 рублей: те, по которым налоговая обратилась в суд с иском о взыскании до 1 ноября 2025 включительно, при этом на указанную дату по такому иску не было вступившего в силу решения суда.

сформированные по состоянию на 1 ноября 2025, по которым налоговая направила человеку уведомление или решение о привлечении к ответственности, но не успела подать в суд заявление о взыскании задолженности. Также должны списать долг по пеням и штрафам, по которому истек срок взыскания, если его сумма на 1 мая 2026 не превышает 10 тысяч рублей.