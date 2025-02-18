Голикова отчиталась о результатах диспансеризации в 2024 году

Голикова: диспансеризацию в 2024 году прошли 82 млн взрослых и 27 млн детей

Диспансеризацию в 2024 году прошли 82 миллиона взрослых и 27 миллионов детей. Это составляет около 75% населения России, рассказала на совещании правительства вице-премьер Татьяна Голикова. Встреча прошла в формате видеоконференции в ходе рабочей поездки президента Владимира Путина в Санкт-Петербург, итоги совещания опубликовали на сайте Кремля.

«По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 миллиона взрослых, из них 42,5 миллиона — это трудоспособное население, и 27 миллионов детей. Это почти 75% населения РФ», — сообщила Голикова.

По данным вице-премьера, профосмотры прошли 97% детей. В ходе диспансеризации выявили заболевания у 200 тысяч подростков, из них 141 тысячу направили на лечение.

«В целом результаты хорошие и отдача хорошая», — оценил глава государства.

Он отметил, что от того, как будет налажена работа по диспансеризации, зависит продолжительность и качество жизни.

Ранее в диспансеризацию предложили включить осмотр у психиатра. Россияне таким образом смогут избежать повторного прохождения медицинских обследований для получения различных справок, если они уже прошли их в рамках диспансеризации.