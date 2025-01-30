Юрист Хаминский предложил включить осмотр психиатра в диспансеризацию

Чтобы получить разрешение на управление автомобилем, требуется предоставить справку из психоневрологического диспансера (ПНД), которая подтверждает отсутствие противопоказаний. Об этом напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с RT .

Специалист отметил, что изменения в законодательстве обязали государственные органы самостоятельно получать необходимые сведения из других ведомств, не перекладывая эту обязанность на граждан. Развитие информационных ресурсов, таких как Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), позволяет медицинским организациям иметь доступ к информации о пациентах.

Таким образом, граждане смогут избежать повторного прохождения медицинских обследований для получения различных справок, если они уже прошли их в рамках диспансеризации. Чтобы не требовалось получать отдельные справки для разрешения на вождение, нужно включить прохождение осмотра у психиатра в дни диспансеризации, предложил правозащитник.