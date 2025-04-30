«Глубоко разочарованы». Небензя обвинил секретариат ООН в переходе на сторону «партии войны»

Секретариат ООН поддерживает фейки о якобы ударах России по гражданским объектам Украины, становясь тем самым на сторону, поддерживающую конфликт на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Речь дипломата опубликовали на сайте ведомства.

«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи замгенсека ООН Розмари Дикарло не только активно подпевает этим фейкам (о якобы наносимых РФ ударов по гражданским объектам Украины — прим. ред.), но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», — отметил Небензя.

Тем самым секретариат ООН фактически встал на сторону «партии войны», что грубо нарушает Устав ООН. Это подрывает доверие к любым выводам секретариата, отметил Небензя, в том числе к заявлению руководства о желании участвовать в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

На заседании Совбеза ООН Небензя также заявил, что согласие Украины на майское трехдневное перемирие могло бы стать прелюдией к мирным переговорам.