Глобальный сбой Windows не затронул системы Кремля

Песков после глобального сбоя Windows заявил, что в Кремле все работает

Фото: РИА «Новости»

Масштабный сбой техники на системе Windows не повлиял на ресурсы Кремля. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле все работает без сбоев», — заявил он, отвечая на вопрос о том, затронул ли глобальный сбой Windows ресурсы администрации президента.

Проблема в работе техники на базе системы Windows началась утром в пятницу, 19 июля, по всему миру. Сбой привел к проблемам в работе операторов связи, авиакомпаний, банков, телеканалов, железнодорожных систем и других объектов критической инфраструктуры.

Причиной стало обновление приложения кибербезопасности Falcon Sensor, разработанный подрядчиком Microsoft компанией CrowdStrike. В пресс-службе фирмы заявили, что сейчас работают над устранением неполадок.

Российские перевозчики и сервисы не пострадали, благодаря внедрению отечественного программного обеспечения. Как отметили в Минцифры, случившееся в очередной раз показало значимость импортозамещения в системах объектов критической инфраструктуры.

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