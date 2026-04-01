Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся в Ормузском проливе. Подробности сообщили на официальном сайте МИД России.

«Проведен обмен мнениями о ситуации, сложившейся в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Исламскую Республику Иран и ответных шагов Тегерана», — сообщила пресс-служба российского дипведомства.

Министры подтвердили «необходимость незамедлительного прекращения любых враждебных действий», в результате которых страдают все страны Персидского залива.

Во вторник Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Обе стороны отметили, что готовы содействовать в урегулировании конфликта.