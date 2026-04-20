Главу Минсельхоза Новосибирской области сняли с должности
Губернатор отправил в отставку главу Минсельхоза Новосибирской области Шинделова
Глава Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку главу Министерства сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Кадровое решение Травников озвучил на оперативном совещании. В ближайший четверг власти согласуют кандидатуру преемника на пост.
Губернатор уточнил, что причиной отставки стали накопившиеся претензии по ряду направлений работы, недостаточный уровень ветеринарной безопасности и срывы в программе развития сельских территорий.
«Впервые за многие десятилетия мы допустили опасные заболевания животных. Объявляю о решении заранее. Блок в условиях начала посевной и пожароопасного периода критически важный», — подчеркнул он.
В Новосибирской области с середины февраля действует режим ЧС после десятков выявленных случаев бешенства среди домашнего скота.