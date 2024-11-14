Главу Кореневского района отправили в отставку

Смирнов предложил Дегтяревой уйти в отставку на встрече с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая прошла в Курской государственной филармонии.

«Причиной стала неудовлетворительная организация эвакуации местных жителей», — уточнили авторы материала.

Это уже второе увольнение руководителя приграничного района. Несколько дней назад Смирнов уволил главу Суджанского района Александра Богачева. Причиной стало нежелание общаться с жителями, которые обращались к нему с вопросами о мерах социальной поддержки. По данным авторов материала, в результате люди потребовали отставки Богачева во время встречи с губернатором.