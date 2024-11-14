Главу Кореневского района отправили в отставку

Главу Кореневского района Марину Дегтяреву отправили в отставку. Решение принял губернатор Алексей Смирнов, сообщил сайт «КурскСити».
Смирнов предложил Дегтяревой уйти в отставку на встрече с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая прошла в Курской государственной филармонии.
«Причиной стала неудовлетворительная организация эвакуации местных жителей», — уточнили авторы материала.
Это уже второе увольнение руководителя приграничного района. Несколько дней назад Смирнов уволил главу Суджанского района Александра Богачева. Причиной стало нежелание общаться с жителями, которые обращались к нему с вопросами о мерах социальной поддержки. По данным авторов материала, в результате люди потребовали отставки Богачева во время встречи с губернатором.
«Superjet идет к нему!» Кологривому расскажут о надежности самолетов в России
Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО
«Все будет радовать глаз». Воробьев — об строительстве новой школы в Климовске
Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе
Выставку картин художника Виктора Попкова открыли в Мытищах
Рухнувший в Крыму мост обещали полностью восстановить
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте