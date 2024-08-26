Глава «Тавриды» занял пост замминистра культуры России

Мишустин назначил Першина заместителем министра культуры России

Фото: РИА «Новости»

Заместителем министра культуры России стал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на портале правовой информации.

«Назначить Першина Сергея Васильевича заместителем министра культуры Российской Федерации», — поручил глава правительства.

Мишустин также произвел перестановки в Минпросвещения. Он освободил Анастасию Зырянову и Татьяну Васильеву от должностей замминистра, назначив на эти посты Ирину Шварцман и Ольгу Колударову.

Арт-кластер «Таврида» объединил проекты для молодых деятелей культуры и искусств в единую экосистему. RT сообщил, что в 2022 году в Москве в рамках недели «Таврида.Арт» прошла выставка «Без границ. Художники Донбасса», в открытии которой Першин принимал участие.

Плановая ротация кадров также прошла в Крыму. Ушел в отставку министра транспорта Николай Лукашенко.

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