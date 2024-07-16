Главной задачей развития СКФО назвали раскрытие экономического потенциала регионов

Основная задача развития субъектов Северного Кавказа заключается в том, чтобы раскрыть экономический потенциал регионов. На это указал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО.

«Главная задача — раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест», — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что на территории Северного Кавказа будут и впредь создавать современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. На эти цели в бюджете на 2024 год предусмотрели более 9,5 миллиарда рублей.

«Для отдельных территорий приняты комплексные планы развития. Они реализуются в Северной Осетии, в Дербенте, в городах-курортах региона, в Кавказских Минеральных Водах», — отметил он.

Мишустин обратил внимание, что благодаря этим планам социальная и транспортно-инженерная инфраструктура стала доступнее.

К концу 2030 года, подчеркнул премьер, прорывные инвестиционные проекты в регионе должны обеспечить занятость для более чем 87 тысяч специалистов.