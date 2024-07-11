Чтобы никто палки в колеса не вставлял. В РФ запустили инвестпроекты по развитию спецхимии

Производство пороха, твердого ракетного топлива и спецхимии важно для достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время заседания на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий „Союз“».

«Продукция спецхимии действительно важна для достижения целей СВО и производства средств поражения», — подчеркнул Медведев.

Министерство промышленности с 2022 года запустило инвестиционные проекты для наращивания производства порохов, взрывчатых веществ и развития отрасли спецхимии.

«Инвестиции миллиардные <…> Мы используем все решения наши, российские. Чтобы <…> нам никто палки в колеса не вставлял. Планы масштабные», — подытожил Медведев

Ранее он выразил мнение, что курьеры не должны зарабатывать больше инженеров.