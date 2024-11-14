Глава Вологодской области Филимонов обсудил с послом Казахстана партнерство в сфере лесной промышленности

Состоялась встреча губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с послом Казахстана Дауреном Абаевым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере развития туризма, лесопромышленного комплекса и экспорта сельскохозяйственных товаров, пишет сайт «Государственный новости» со ссылкой на Telegram-канал вологодского руководителя.

Так, Филимонов предложил создать совместное лесопромышленное производство, которое будет расположено на базе особой экономической зоны «Вологодская» или промышленного парка «Сокол».

Губернатор также выразил готовность к обмену туристическими проектами. Он подчеркнул, что на территории региона находятся 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Кроме того, уже в декабре российский Дед Мороз вновь посетит Астану, напомнил Филимонов.