Глава СК сможет оставаться на посту после 70 лет

Президент Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70-летиия. Документ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, право продления срока пребывания председателя СК на службе предоставляется главе государства.
Сейчас предельный возраст нахождения на этой должности — 65 лет. Глава Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что закон устраняет неопределенность по поводу предельного срока службы председателя СК.
Также Путин подписал закон, согласно которому водителей будут лишать прав на срок до 1,5 года за сокрытие автомобильных номеров с помощью спецустройств. Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях.
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