Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Разуваеву

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял Ксению Разуваеву с поста главы Росмолодежи. Распоряжение главы правительства опубликовано на сайте официального опубликования правовой информации .

«Освободить Ксению Денисовну Разуваеву по ее просьбе от должности руководителя федерального агентства», — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности главы Росмолодежи Мишустин назначил заместителя руководителя агентства Дениса Аширова.

Разуваева руководила Росмолодежью с 17 июня 2021 года. До этого она трудилась в должности начальника департамента добровольческих инициатив и молодежных проектов управления президента по общественным проектам.

Кроме того, в должности заместителя главы государственного учреждения культуры «Мосгортур» она занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей, а также возглавляла Роспатриотцентр.