Глава Росгвардии Золотов получил звание Героя России

Директор Росгвардии Виктор Золотов получил звание Героя России. О этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни разместил фотографию, на которой он стоит рядом с Зотовым, на груди которого приколота медаль. Кадыров назвал Золотова другом и наставником.

«Я часто замечаю, как легко и эффективно решаются вопросы, когда на руководящей позиции находится компетентный управленец. Ему не нужно обращаться к записям или советоваться с помощниками — он прекрасно разбирается в рабочих вопросах», — оценил управленческие качества Золотова чеченский лидер.

Кадыров отметил мужество и хладнокровие директора Росгвардии в зоне СВО, который лично проверяет позиции своих частей на передовой.

Впервые в истории отечественной журналистики звание Героя России присвоили военному корреспонденту. Этой чести удостоился военкор ВГТРК Евгений Поддубный.