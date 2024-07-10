Росаккредитация отозвала сертификаты ряда товаров после разоблачения SHOT ПРОВЕРКИ

Журналисты проекта «SHOT ПРОВЕРКА» провели расследование и выяснили, что территорию ЕАЭС наводнили серые сертификаты, легализовать по которым можно любой товар. Для это достаточно лишь прислать фотографию.

В результате журналистам удалось получить сертификаты на несуществующую обувь, фото которой создала нейросеть. А также на детские кроссовки, но уже по реальному снимку. Результаты расследования передали в Росаккредитацию, и там в срочном порядке отозвали сертификаты.

«Тема резонансная. Только в этом году у нас было прекращено порядка 139 аккредитованных лиц. Среди них как центры, так и лаборатории», — рассказал заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев.

Он добавил, что, в первую очередь, внимание привлекают те центры, которые необоснованно выдали множество сертификатов. Их исключают из системы.

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