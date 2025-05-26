Глава приграничного района Белгородской области покинет пост

Глава администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области Геннадий Бондарев снимается с должности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа», — написал он.

Причины увольнения чиновника с поста не уточняются.

Геннадий Бондарев родился 13 сентября 1960 года в селе Марьевка Красногвардейского района Белгородской области. Окончил историко-филологический факультет Белгородского педагогического института им. М. С. Ольминского. Работал в средней школе Белгородского района, инструктором отдела организационно-партийной работы, затем заведующим идеологическим отделом, заведующим отделом организационно-партийной и кадровой работы.

Крмое того, в 1999 году занял пост главы местного самоуправления Борисовского района, а в 2001 стал депутатом Белгородской областной Думы третьего созыва. Грайворонский округ возглавлял с 2018 года.

На прошлой неделе сложить свои полномочия решил депутат Госдумы Олег Савченко. Это связано с его переходом на другую работу.