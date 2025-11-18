Глава Минтранса раскрыл судьбу легендарной Lada Kalina Путина

Автомобиль Lada Kalina, на которой Владимир Путин в 2010 году ездил по Дальнему Востоку, выкупили сибирские дорожники. Машина стала символом качественного дорожного строительства, рассказал KP.RU глава Минтранса Андрей Никитин.

Путин, будучи тогда премьер-министром, проехал по трассе Хабаровск — Чита. После завершения пробега он подарил автомобиль одному из рабочих.

«Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства», — сказал Никитин.

Он отметил, что на Дальнем Востоке продолжается масштабное обновление транспортной инфраструктуры. В регионе появились частные железные дороги и работает транспортный коридор, ради которого расширили БАМ и создали Восточный полигон. Кроме того, модернизируются дальневосточные порты.

