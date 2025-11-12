«Что за роскошь этот лимузин!» Арабский блогер восхитился автомобилем Путина
Арабский блогер Car восхитился лимузином Aurus Senat Владимира Путина
Арабский блогер восхитился российским лимузином Aurus Senat, на котором передвигается президент РФ Владимир Путин. На YouTube-канале Car блогер разместил эксклюзивное видео, на котором провел экскурсию по бронированному автомобилю.
Блогер отметил красоту, роскошь и защищенность лимузина.
«Что за красота, что за роскошь, этот полноразмерный лимузин», — отметил он.
Машину произвела компания Aurus Motors, впервые его представили на Московском международном автосалоне в 2018 году.
По словам блогера, машину создали специально для российского лидера. Существует три версии автомобиля, укороченная версия S600 и две удлиненные модели L700, бронированная версия и стандартная. Бронированный автомобиль обеспечивает защиту от многих видов оружия, в том числе от пулеметного огня.
Компания Aurus Motors планирует увеличить мощность со 150 до 5000 автомобилей в год. Начальная цена седана составляет 250 000 долларов, лимузина — 350 000 долларов. По данным блогера, бронированная версия стоит около 1,5 миллиона долларов.
Поездки Путина на Aurus во время встреч с лидерами других стран назвали «лимузинной дипломатией». Журналисты считают, что таким образом глава России представляет лимузин мировым лидерам.