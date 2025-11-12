«Что за роскошь этот лимузин!» Арабский блогер восхитился автомобилем Путина

Арабский блогер восхитился российским лимузином Aurus Senat, на котором передвигается президент РФ Владимир Путин. На YouTube-канале Car блогер разместил эксклюзивное видео, на котором провел экскурсию по бронированному автомобилю.

Блогер отметил красоту, роскошь и защищенность лимузина.

«Что за красота, что за роскошь, этот полноразмерный лимузин», — отметил он.

Машину произвела компания Aurus Motors, впервые его представили на Московском международном автосалоне в 2018 году.

По словам блогера, машину создали специально для российского лидера. Существует три версии автомобиля, укороченная версия S600 и две удлиненные модели L700, бронированная версия и стандартная. Бронированный автомобиль обеспечивает защиту от многих видов оружия, в том числе от пулеметного огня.

Компания Aurus Motors планирует увеличить мощность со 150 до 5000 автомобилей в год. Начальная цена седана составляет 250 000 долларов, лимузина — 350 000 долларов. По данным блогера, бронированная версия стоит около 1,5 миллиона долларов.

Поездки Путина на Aurus во время встреч с лидерами других стран назвали «лимузинной дипломатией». Журналисты считают, что таким образом глава России представляет лимузин мировым лидерам.