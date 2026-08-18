Глава МИД Китая посетит Южную Корею в преддверии саммита АТЭС

Министр иностранных дел КНР Ван И с 19 по 20 августа посетит Республику Корея по приглашению южнокорейского коллеги Чо Хена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

В первый день визита главы МИД двух стран обсудят двусторонние отношения, обстановку на Корейском полуострове и вопросы международной политики. После переговоров состоится торжественный ужин.

В четверг Ван И встретится с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном и советником по национальной безопасности Ви Сон-лаком.

Визит состоится в преддверии саммита АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет в ноябре.

Ранее МИД России выразил серьезную обеспокоенность усилением военного сотрудничества Южной Кореи с НАТО. Дипломаты подчеркнули, что последствия сближения могут угрожать безопасности страны.