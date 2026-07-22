Глава МИД Чехии встретился с новым послом России в республике

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка встретился с новым послом России в республике Анной Пономаревой. Об этом сообщил ТАСС .

«Я сегодня принял нового посла РФ и провел с ней ознакомительную встречу после того, как она вручила президенту верительные грамоты и приступила к выполнению своих обязанностей», — написал министр в своих соцсетях.

Петр Мацинка призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине. Министр иностранных дел Чехии поддержал дипломатические усилия США и высказался за перемирие между сторонами конфликта. Посольство России пока встречу не комментировало.

Анна Пономарева стала послом России в Чехии в декабре 2025 года. До назначения она занимала должность заместителя директора третьего европейского департамента и являлась чрезвычайным и полномочным посланником второго класса.