С экс-главы Плеса Алексея Шевцова потребовали взыскать более миллиарда рублей

Прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с экс-главы Плеса Алексея Шевцова свыше одного миллиарда рублей коррупционных доходов и обращении в доход государства 150 объектов недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что Шевцов вел и масштабировал предпринимательскую деятельность в сферах, отнесенных к его должностным обязанностям как главы городского поселения.

«Покровительство подконтрольным организациям позволило Шевцову фактически монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе», — отметили в прокуратуре.

В бизнес-активность экс-главы города были вовлечены его родственники и доверенные лица. Определением суда на имущество Шевцовых и заинтересованных лиц наложили обеспечительные меры.

Ранее стало известно, что у семьи осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева хотят изъять активы объемом больше 79 миллиардов рублей.