Глава Якутии заявил, что жулики в республике не выживают

Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о росте многодетных семей в республике, поддержке бизнеса в этой сфере, а также пошутил про жуликов. Беседу опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Николаева, за 2025 год число многодетных семей в регионе увеличилось почти на 10% — на три тысячи, и теперь их насчитывается 37 тысяч. Глава республики назвал это гордостью и отметил, что сам вырос в такой семье.

К демографическим вопросам подключается бизнес. В частности, компании «Железные дороги Якутии» и горнорудная компания «Западная» выплачивают работникам по миллиону рублей при рождении детей.

В регионе подписали трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством в области социально-трудовых отношений.

«У нас бизнес настоящий. У нас жулики не выживают», — заявил Николаев.

На встрече с ним Путин допустил снижение ключевой ставки в будущем.