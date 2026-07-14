Путин допустил новое снижение ключевой ставки в будущем

Ключевую ставку в будущем ждет дальнейшее снижение. На это указывают все макроэкономические показатели, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Вопрос об индексе регулятора руководитель региона поднял в ходе рассказа о ситуации в угольной отрасли. Николаев подчеркнул, что добывающие компании продолжают успешную работу, несмотря на проблемы с мировым рынком и чрезмерно сильный рубль.

«Мы же экспортно ориентированная республика. <…> Я с [председателем Центрального банка Эльвирой] Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно», — заявил Николаев.

Путин поддержал главу Якутии по этой позиции и подчеркнул, что снижение ключевой ставки идет естественным процессом с учетом ряда факторов.

«Это и должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — заявил президент.

На июньском заседании совет директоров Банка России объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — с 14,50% до 14,25% годовых. В релизе о решении говорилось, что участники встречи ориентировались на возобновление роста экономики, который остался уверенным после снижения в начале года и замедления инфляции в диапазоне 4–5%.