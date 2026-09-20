Глава Балашихи рассказал, как проходит финальный день выборов

На избирательные участки Балашихи многие приходят с семьями, у людей приподнятое настроение. Об этом 360.ru рассказал глава города Сергей Юров.

«Мы видим, что на всех избирательных участках большое количество людей», — отметил Юров.

В округе хорошая погода, избиратели приходят в хорошем настроении. Среди них много кадровых военных.

Глава города поблагодарил граждан за выражение своей гражданской позиции.

Выборы в Государственную думу проходят в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В ряде регионов также избирают местные органы исполнительной и законодательной власти.

В Подмосковье граждане голосуют за депутатов Мособлдумы.

Явка в целом по стране уже превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов.