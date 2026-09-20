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    Глава Балашихи рассказал, как проходит финальный день выборов

    На избирательные участки Балашихи многие приходят с семьями, у людей приподнятое настроение. Об этом 360.ru рассказал глава города Сергей Юров.

    «Мы видим, что на всех избирательных участках большое количество людей», — отметил Юров.

    В округе хорошая погода, избиратели приходят в хорошем настроении. Среди них много кадровых военных.

    Глава города поблагодарил граждан за выражение своей гражданской позиции.

    Выборы в Государственную думу проходят в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В ряде регионов также избирают местные органы исполнительной и законодательной власти.

    В Подмосковье граждане голосуют за депутатов Мособлдумы.

    Явка в целом по стране уже превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов.