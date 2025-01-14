Глава администрации Ростова-на-Дону опроверг слухи об отставке

Руководитель администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опроверг слухи о подаче заявления об отставке. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщил о возможном увольнении Логвиненко со ссылкой на два источника. При этом пресс-секретарь главы администрации Мария Петрова отмечала, что он находится на своем рабочем месте.

«Никаких заявлений не писал», — заявил Логвиненко.

Глава городской администрации напомнил, что его текущие полномочия истекают в октябре 2025 года, а решение об отставке может принять лишь городская дума.

С начала 2019 года Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону, после чего занял должность главы городской администрации.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее пригрозил дисциплинарными взысканиями к главам муниципальных образований, предоставляющих недостоверные сведения.