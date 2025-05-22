Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей на четыре села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента России Владимира Путина о выделении трех миллиардов рублей на отселение жителей четырех приграничных населенных пунктов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Глава государства провел совещание с членами российского правительства в режиме видеоконференции. Гладков попросил помощи у Путина по стабилизации ситуации в регионе, связанной с оперативной обстановкой.

Позже в своем канале Гладков поблагодарил российского лидера за принятое решение по началу разработки по восстановлению приграничных регионов, в том числе Белгородской области. Деньги он запросил на отселение четырех населенных пунктов Краснояружского района, пострадавшие в последние два с половиной месяца в результате агрессии ВСУ.

«Первое — выделение средств в размере трех миллиардов рублей на предоставление нового жилья, единовременных выплат на компенсацию за потерянное имущество, отселяемых населенных пунктов», — уточнил Гладков.

Он добавил, что местным властям пришлось отселять весь район, а три населенных пункта вообще перестали существовать. Кроме того, губернатор отметил, что они сдали документы кабмину России, запросив 2,3 миллиарда рублей на восстановление ущерба промышленным и сельхозпредприятиям, а также малому и среднему бизнесу.

Еще 1,1 миллиарда рублей попросили на частичную компенсацию аренды жилья для жителей, причем эти расходы власти региона уже понесли.

Ранее Гладков сообщал, что при строительстве оборонительных сооружений в регионе были допущены нарушения на 109 миллионов рублей. Подрядчики завышали объемы работ.