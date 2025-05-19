Фортификации в Белгородской области строили с нарушениями на 109 млн рублей
Гладков сообщил о нарушениях на 109 млн рублей при строительстве укреплений
В Белгородской области прошла дополнительная проверка строительства оборонительных сооружений. Ревизия показала нарушения на 109 миллионов рублей и факты завышения объемов работ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — объявил он.
Некоторые подрядчики, по словам Гладкова, завысили объемы работ. Материалы об этом власти направили в суд.
Финансовый контроль в Белгородской области усилили после оперативного заседания регионального правительства 12 мая. Гладков предупредил, что в первую очередь проверки коснутся должностных лиц в областном кабмине. Выявленными нарушениями займутся правоохранительные органы.
В другом приграничном регионе, Курской области, МВД возбудило пять уголовных дел за махинации при строительстве фортификаций. Среди нарушений — использование бетона неподходящей марки.