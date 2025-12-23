Гибридная война и эскалация. Российские власти отреагировали на решение Португалии и Украины о дронах

Посольство назвало договоренности Лиссабона и Киева о дронах шагом к эскалации

Договоренности между Португалией и Украиной о совместном производстве морских беспилотников являются шагом к эскалации конфликта и элементом гибридной войны Европейского союза против России. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе российского посольства в Лиссабоне.

Поводом для комментария стало заявление советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, который сообщил о достижении договоренностей с Лиссабоном по совместному выпуску морских дронов.

В диппредставительстве отметили, что России известно о сборке на территории Португалии беспилотников, которые затем передаются ВСУ, включая тяжелые БПЛА Tekever AR3 и Tekever AR5. По оценке посольства, Португалия действует в русле установок руководства ЕС, что, как считают в Москве, ведет к утрате Лиссабоном самостоятельности во внешней политике и обслуживанию интересов Брюсселя и Киева.

При этом в посольстве подчеркнули, что подобные шаги не повлияют на позицию России по урегулированию конфликта на Украине.

На заседании в формате «Рамштайн» 15 западных стран пообещали выделить деньги на закупку вооружений для Украины. Среди них Великобритания, Нидерланды и Дания, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.