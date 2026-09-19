Герой России отметила важность системы видеоконтроля на выборах

Фото: Пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

На выборах в Подмосковье хорошо организовали систему видеоконтроля, которая позволяет моментально пресекать любые нарушения. Об этом заявила Герой России, член фракции «Единая Россия» Людмила Болилая.

Она посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове и ознакомилась с работой УИК.

«Я впервые нахожусь в таком высокотехнологичном центре, где на мониторы в режиме реального времени можно вывести изображение с конкретного избирательного участка», — подчеркнула Болилая.

Она обратила внимание, что современные технологии видеоконтроля дают возможность моментально замечать любые нюансы, пресекать возможные нарушения и оперативно реагировать на обращения людей. Герой России также поблагодарила организаторов и общественных наблюдателей за их труд.

По ее словам, несмотря на колоссальную нагрузку, на участках работают слаженно и профессионально.

Ранее ЦОН в Подмосковье посетили международные наблюдатели. Работу центра изучили гости из Сербии, Конго, Аргентины, Ливана, Греции и Испании.