Германская армия развернула тайные комплексы РЭБ у границ одной из стран СНГ

Военные ФРГ развернули комплексы РЭБ в двух километрах от белорусской границы

Подразделения радиоэлектронной борьбы армии ФРГ развернули замаскированные комплексы наблюдения и глушения сигналов у границы Белоруссии. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на немецких военнослужащих в Литве.

Спецподразделения EloKa дислоцировались в двух километрах от белорусской территории. Военные специалисты ведут интенсивную разведку в электромагнитном спектре на восточном фланге НАТО. Телеканал утверждает, что речь идет о «невидимом электронном поле боя».

Операция проходит без применения артиллерии, беспилотников или стрелкового оружия. Немецкие военнослужащие перехватывают радиосвязь и отслеживают сигналы радиолокационных систем вероятного противника.

Командир подразделения с позывным Кристиан рассказал телеканалу, что экипажи бундесвера работают в режиме повышенной боеготовности. Вся спецтехника и генераторы питания размещены в замаскированных грузовиках у кромки леса. Для связи с командованием и сканирования частот расчеты используют выдвижные мачты с антеннами.

У границы также задействовали мобильные группы с 30-килограммовыми рюкзаками-микросетями. Эти портативные системы способны мгновенно развертывать автономные каналы связи. Главной целью миссии немецкие специалисты назвали сбор данных об электромагнитных параметрах после недавних учений Freedom Shield.

С 2024 года ФРГ ведет планомерное развертывание немецкой бригады (Panzerbrigade 45) в Литве численностью около пяти тысяч человек. В нее входит и EloKa (Elektronische Kampfführung) — специализированные подразделения радиоэлектронной борьбы. Их ключевыми задачами являются ведение радиоразведки, защита собственных систем связи и подавление командных сетей противника.