Генсек и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию

Президент Владимир Путин во время визита во Вьетнам пригласил генсека и высших руководителей страны посетить Россию в удобное время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием, который стал свидетельством высокого уровня доверия и традиционной дружбы двух стран.

В пресс-службе подчеркнули, что Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию.

Утром в президентском дворе в Ханое глава государства провел переговоры со своим вьетнамским коллегой То Ламом.

После встречи и подписания ряда документов политики сделали несколько заявлений для прессы, обозначив векторы развития диалога России и Вьетнама, особо подчеркнув важность углубления стратегического партнерства государств.