Генпрокуроры России и Таджикистана подписали программу сотрудничества

Генпрокурор России Игорь Краснов и его таджикский коллега Юсуф Рахмон подписали программу сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Полностью разделяю Вашу позицию по объединению усилий в сфере пресечения актов терроризма <…> Важно углублять межгосударственное взаимодействие, особенно в части совместных действий по недопущению вовлечения в ряды радикалов молодежи», — заявил Краснов.

Также заключили межведомственную программу сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и Агентством Казахстана по противодействию коррупции. Как отметил глава российского надзорного ведомства, сейчас прорабатывается вопрос о начале обучения для специалистов из казахстанской Антикоррупционной службы.

Кроме того, Краснов встретился с директором антикоррупционного агентства Узбекистана Акмалом Бурхановым.

Ранее генпрокурор РФ прибыл в Душанбе для участия в IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.