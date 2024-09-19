Генпрокурор Игорь Краснов прибыл в Душанбе с рабочим визитом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в столицу Таджикистана с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

В Душанбе прокурор примет участие в IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В аэропорту его встретил таджикский коллега Юсуф Рахмон и глава Агентства по государственному и финансовому контролю и борьбе с коррупцией в стране Сулаймон Султонзода.

Первое, что сделал Краснов после прилета в Душанбе — это возложил цветы к мемориалу «Никто не забыт. Ничто не забыто». Так прокурор почтил память павших воинов Великой Отечественный войны.

В Таджикистане глава прокуратуры РФ встретится с зарубежными коллегами, которые тоже прибыли для участия в заседании.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили о нескольких встречах Краснова с иностранными коллегами. Он подписал меморандум о сотрудничестве с генеральным прокурором при Верховном суде Камбоджи Чеа Леанг, которая приехала в РФ первый раз.