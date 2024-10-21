Генпрокуроры России и Саудовской Аравии провели переговоры в Бразилии

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел переговоры с коллегой из Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Мы неоднократно обсуждали защиту прав туристов. Я считаю эти вопросы важными, учитывая перспективы данного направления межгосударственных отношений», — отметил он.

По мнению Краснова, эксперты РФ и Саудовской Аравии должны не только обмениваться информацией, но и выработать алгоритм для быстрого и своевременного реагирования на нарушения прав туристов в двух странах.

Генпрокурор также обратил внимание на единство подходов по противодействию распространению террористических идеологий и других опасных преступлений, в том числе совершаемым с использованием компьютерных технологий.

Во время рабочего визита в Рио-де-Жанейро Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. В ходе переговоров с генпрокурором Египта Мохамедом Шауки Айядом он обсудил взаимодействие по выдаче преступников.