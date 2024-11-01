Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Минск

Генпрокурор России Игорь Краснов прилетел в Белоруссию для участия в заседании Объединенной коллегии ведомств двух стран. В аэропорту Минска его встретили посол Борис Грызлов и замгенпрокурора РБ Алексей Стук и Геннадий Дыско.

«Российские прокуроры намерены обсудить с белорусскими коллегами практику надзора за исполнением законодательства при объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления», — уточнили в пресс-служба надзорного ведомства.

Игорь Краснов поприветствовал участников встречи и отметил актуальность темы, вынесенной на обсуждение. По его словам, Россия и Белоруссия сталкиваются с политически ангажированным отношением компетентных органов ряда стран по вопросам сотрудничества в целом, а также по вопросам выдачи преступников.

«Механизмы ответа на такие действия есть», — отметил Краснов.

После заседания коллегии он возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске. Игоря Краснова сопровождал его белорусский коллега Андрей Швед.

Двумя днями ранее Краснов провел переговоры с генпрокурором Киргизии. Встреча состоялась в Москве.