Переговоры генпрокуроров России и Киргизии прошли в Москве

Встреча генеральных прокуроров России и Киргизии Игоря Краснова и Максата Асаналиева прошла в Москве. Краснов отметил близость взглядов и подходов двух стран. Его выступление опубликовали на сайте генеральной прокуратуры.

«Считаю, что настало время совершенствовать наше взаимодействие в рамках Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ», — заявил Краснов.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что для более эффективной работы совета в его заседаниях должны участвовать представители налоговых служб и органов финансовой разведки, а также других отраслевых структур.

Генпрокурор Киргизии рассказал о встрече в России с коллегами и попросил о содействии прокуратуры РФ в решении вопросов осужденных граждан Киргизии.