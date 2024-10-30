Переговоры генпрокуроров России и Киргизии прошли в Москве

Встреча генеральных прокуроров России и Киргизии Игоря Краснова и Максата Асаналиева прошла в Москве. Краснов отметил близость взглядов и подходов двух стран. Его выступление опубликовали на сайте генеральной прокуратуры.
«Считаю, что настало время совершенствовать наше взаимодействие в рамках Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ», — заявил Краснов.
Глава российского надзорного ведомства отметил, что для более эффективной работы совета в его заседаниях должны участвовать представители налоговых служб и органов финансовой разведки, а также других отраслевых структур.
Генпрокурор Киргизии рассказал о встрече в России с коллегами и попросил о содействии прокуратуры РФ в решении вопросов осужденных граждан Киргизии.
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