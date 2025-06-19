Генпрокурор Краснов на ПМЭФ-2025 встретился с коллегой из Турции Шентюрком

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. Он встретится в иностранными коллегами, выступит с докладом на сессии и посетит пленарное заседание с участием президента.

Краснов уже провел встречу с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком. Генпрокурор отметил, что сотрудничество между двумя странами устойчиво развивается в русле стратегического диалога и добрососедства.

«Практически непрерывно ведется диалог о различных аспектах взаимодействия в уголовно-правовой сфере, защите прав предпринимателей. Помимо прокуроров, в эту работу вовлечены представители органов внутренних дел, юстиции, Министерства иностранных дел», — заявил Краснов.

Генпрокурор предложил сформировать межведомственную рабочую группу для рассмотрения обращений российских и турецких предпринимателей по преодолению возникающих проблем. Для этого необходимо придать взаимодействию двух прокуратур плановый характер.

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025 станет объемным, и его главной темой будут оценка состояния экономики страны и перспективы ее развития.