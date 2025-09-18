Генпрокуратура включила URA.RU в список на национализацию активов бизнесменов

ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которой принадлежит издание URA.RU, оказалось в числе третьих лиц по делу о национализации бизнеса уральских предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва. Об этом сообщил E1.RU со ссылкой на карточку дела Ленинского суда Екатеринбурга.

По данным «Контур.Фокуса», владельцами медиакомпании являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%). На конец 2024 года актив компании оценивался в 255,5 миллиона рублей, при выручке 445 миллионов и убытке 29 миллионов.

Врио главного редактора URA.RU Диана Казакова подтвердила, что сотрудников редакции проинформировали о ситуации, но не стала отвечать на вопросы о возможном аресте счетов и последствиях для выплаты зарплат. При этом известно, что ранее выплаты осуществлялись через АО КБ «Агропромкредит», связанный с Биковым и Бобровым и уже отключенный от системы быстрых платежей.

В список третьих лиц также попал вице-губернатор Олег Чемезов. Его счета и счета членов семьи заблокировали.

Ранее сообщалось, что силовики с кувалдой провели обыски в здании редакции URA.RU, изъяли технику и документы.