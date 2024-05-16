Генпрокуратура снова подала в суд на бывших совладельцев ЮКОСа | 360°

Власть 16 мая 2024, 15:56 Генпрокуратура снова подала в суд на бывших совладельцев ЮКОСа Генпрокуратура РФ подала иск к экс-совладельцам ЮКОСа Ходорковскому и Лебедеву Alexey Myakishev/Russian Look / Global Look Press

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Генпрокуратура России подала иск к бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву. В качестве ответчика также выступает «Сибирская лизинговая компания». Об этом сообщили «Ведомости».

Издание обратилось к представителю Ходорковского* с просьбой уточнить суть исковых требований, но тот объяснил, что у него нет этой информации. В судебной картотеке иск поместили в категорию дел «211 — прочие исковые заявления». В нее относят в том числе заявления об обращении имущества или средств ответчика в доход государства, отметили в издании.

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Иск зарегистрировал Мещанский районный суд Москвы, детали пока остались неизвестными.

Ранее RT сообщил, что сын Ходорковского* Глеб благодаря влиянию своего отца занял пост одного из директоров Оксфордского российского фонда. Эту должность он получил в марте 2024 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.