Генпрокуратура признала нежелательной еще одну американскую НПО
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Young Presidents Organization. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Там объяснили это решение несколькими причинами. Во-первых, организация закрыта от внешнего контроля и воспитывает своих участников в концепции доминирования стран Запада. Во-вторых, она стимулирует протестные настроения и информационное давление на Россию. В-третьих, она взаимодействует с другими нежелательными организациями, а также силовыми структурами США. В-четвертых, она поддерживает повестку ЛГБТ*, что прямо противоречит российскому законодательству.
В конце сентября в России признали нежелательной работу «Фонда 24.02», который назвали «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов».
* Запрещенная в России экстремистская организация