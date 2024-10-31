Генпрокуратура признала нежелательной еще одну американскую НПО

Там объяснили это решение несколькими причинами. Во-первых, организация закрыта от внешнего контроля и воспитывает своих участников в концепции доминирования стран Запада. Во-вторых, она стимулирует протестные настроения и информационное давление на Россию. В-третьих, она взаимодействует с другими нежелательными организациями, а также силовыми структурами США. В-четвертых, она поддерживает повестку ЛГБТ*, что прямо противоречит российскому законодательству.

В конце сентября в России признали нежелательной работу «Фонда 24.02», который назвали «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов».

* Запрещенная в России экстремистская организация