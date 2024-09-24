«Прибежище для лжепатриотов и русофобов». «Фонд 24.02» признали нежелательным в России

Деятельность НПО «Фонд 24.02» признали нежелательной на территории России. Об этом утром 25 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, этот фонд создали в Киеве в 2023 году. НПО стала «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов», подчеркнули в пресс-службе.

Там же указали, что организация активно поддерживает ВСУ, распространяет фейки о ходе СВО, а также призывает к терроризму.

Кроме того, фонд сотрудничает с террористическими организациями «Легион „Свобода России“* и „Айдар“*, оказывает им военную и гуманитарную поддержку, а также призывает к объединению всех разделяющих экстремистские взгляды, заключили в ГП.

* «Легион „Свобода России“ — запрещенная в России террористическая организация.

* «Айдар» — террористическая организация, запрещена в РФ.