«Прибежище для лжепатриотов и русофобов». «Фонд 24.02» признали нежелательным в России
Генпрокуратура: деятельность «Фонда 24.02» признана нежелательной в России
Деятельность НПО «Фонд 24.02» признали нежелательной на территории России. Об этом утром 25 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным ведомства, этот фонд создали в Киеве в 2023 году. НПО стала «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов», подчеркнули в пресс-службе.
Там же указали, что организация активно поддерживает ВСУ, распространяет фейки о ходе СВО, а также призывает к терроризму.
Кроме того, фонд сотрудничает с террористическими организациями «Легион „Свобода России“* и „Айдар“*, оказывает им военную и гуманитарную поддержку, а также призывает к объединению всех разделяющих экстремистские взгляды, заключили в ГП.
* «Легион „Свобода России“ — запрещенная в России террористическая организация.
* «Айдар» — террористическая организация, запрещена в РФ.