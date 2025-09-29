Генерала Росгвардии увели в наручниках. Что нашли у Голоты при обыске

Следственные органы задержали генерал-майора Росгвардии Валерия Голоту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По версии источников прессы, в кабинете высокопоставленного военнослужащего 29 сентября прошли обыски. Проверку провели и в других помещениях здания управления Росгвардии по Северной Осетии.

Предварительно, генерал-майора заподозрили в получении крупных взяток. Кроме него, власти задержали нескольких других сотрудников того же ведомства.

Следственные действия продолжаются, официальных комментариев об обстоятельствах предполагаемого преступления пока не поступало.

Валерий Голота в разное время занимал руководящие посты в органах внутренних дел России. Он командовал взводом, затем возглавлял северо-осетинский ОМОН Росгвардии. Само управление Голота получил в свое подчинение в 2021 году.

Ранее в кабинете бывшего и. о. замгубернатора Кубани Власова также начались обыски.